Додано: Сер 19 бер, 2025 12:31

Понад 60% мешканців Києва живуть у перенаселеному житлі — дослідженняЕксперти компанії UTG порахували, що 60,5% населення Києва та 46,1% Київської області живуть в перенаселеному житлі, пише 3m2.Зараз житловий фонд Києва складається з 10,5 тис. будинків, з яких 2,5 тис. споруджені до 1941 року, а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років. Попит на нове житло й оренду в столиці та області залишаться на високому рівні через відносну безпеку, яка приваблює українців із більш неспокійних областей, і продовжує зростати. За такої ситуації, ціни на орендоване житло в столиці за 2024 рік зросли в середньому на 25-35%.До 2022 року в Києві та Київській області спостерігалася тенденція до збільшення чисельності населення у віці 25-54 років, які є основною категорією покупців житлової нерухомості та мають тенденцію до збільшенню кількості дітей — майбутніх покупців квартир та будинків. Але до закінчення військових дій, частина населення виїхала в безпечніші регіони або інші країни. Хоча молоді люди інших регіонів продовжують обирати Київ як фінальну точку внутрішньої релокації для отримання освіти чи розвитку кар’єри. Однак реалістично оцінити їх кількість не вбачається можливим через обмежену публікацію даних органами статистики.Отже, за висновками експертів, закінчення бойових дій сприятиме частковому поверненню сімей в рідні міста, а зупинка мобілізації — релокацію молоді в столицю. В перспективі очікується поступове відновлення чисельності населення та відродження тренда до затребуваності житла. На тлі чого попит на оренду житла в столиці залишиться на високому.Станом на початок 2025 року середня вартість оренди квартири в Печерському районі становить:однокімнатної близько 36 000 грн або $850;двокімнатної — близько 42 400 грн або $1 000;трикімнатної — 72 100 грн або $1 700.При цьому, незважаючи на високі вартість, в середньому квартири орендують за сім днів з моменту публікації оголошення, а ціни орендованого житла в столиці постійно зростають. Тільки за 2024 рік вартість оренди зросла в середньому на 25-35%.На ринку житла України через війну виник суттєвий дисбаланс цін — дослідженняВійна позначається на всіх українських ринках, зокрема й житлової нерухомості. У своїй науковій роботі Джуліан Вудворд з Університету Бата проаналізував зв’язок між воєнними інцидентами та вартістю житла, пише «ЛУН» і ділиться даними.Вплив на вартість продажу квартирКожен «воєнний інцидент» призводить до зниження середньої вартості нерухомості, що виставлена на продаж. Для 1-кімнатних квартир вона знижується на суму 2 тис. грн, для 2-кімнатних — на 2,4 тис. грн, а для 3-кімнатних — на 3,1 тис. грн.Як бачимо, 1-кімнатні квартири втрачають у вартості найбільше. Дослідник пов’язує цей ефект як з безпековими аспектами (правило «двох стін» у випадку 1-кімнатного житла важко виконати), так і з більшою комфортністю 2-3-кімнатних квартир у порівнянні з 1-кімнатними, що трохи нівелює вплив війни на вартість саме такого житла.У розрізі вартості квадратного метра втрати становлять:1-кімнатні квартири втрачають -47,93 за кв. м.;2-кімнатні втрачають -36,24 за кв. м.;3-кімнатні втрачають -36,75 за кв. м.Вплив на ціну орендиНа середню ціну оренди воєнні інциденти мають не настільки виражений вплив, як на вартість квартири. Кожен обстріл знижує середню ціну оренди на 10 грн для 1- та 2-кімнатних квартир і на 6 грн для 3-кімнатних.«Зниження ціни оренди на 1% фіксується після 10-20 воєнних інцидентів», — зазначає дослідник.Він також з’ясував, що збільшення кількості «воєнних інцидентів» призводить до зростання кількості нових оголошень про оренду квартир. «Наприклад, кожен додатковий інцидент був пов’язаний зі збільшенням кількості оголошень про оренду 1-кімнатних квартир, що свідчить про зростання пропозиції житла через відтік населення», — йдеться в дослідженні.Проте на ринку продажу нерухомості подібний ефект не зафіксований — кількість оголошень про продаж не зростала. «Це можна пояснити тим, що рішення про продаж квартири є довшим процесом, ніж рішення про оренду. Якщо через зростання ризику попит на житло в певному місті падає, власники квартир можуть відкласти рішення про продаж, очікуючи покращення ситуації або сподіваючись уникнути продажу за заниженою ціною. У короткостроковій перспективі це призводить до падіння цін без збільшення кількості пропозицій на ринку. Однак, у довгостроковій перспективі, якщо ризики залишаються високими, кількість оголошень про продаж може зрости», — зазначає дослідник.На ціни в західних містах впливає рівень небезпеки в фронтовій зоніЩе одна закономірність, яку з’ясував Джуліан Вудворд в своїй роботі — якщо через зростання частоти «воєнних інцидентів» поблизу ціни на нерухомість знижуються, то у віддалених та більш спокійних регіонах ціни навпаки зростають.«Чим більше інцидентів відбувається в одній частині країни, тим більше зростають ціни на житло в іншій. Це узгоджується з гіпотезою про внутрішнє переміщення населення: коли фронтові міста стають більш небезпечними, західні міста стають привабливішими для міграції, що підвищує попит і, відповідно, ціни. Але оскільки кожен воєнний інцидент зменшує вартість житла родини, домогосподарства стають дедалі вразливішими й менш здатними до евакуації», — йдеться в дослідженні.Уточнимо, що під поняттям «воєнний інцидент» малося на увазі список насильницьких інцидентів, які враховувались при дослідженні та впливали на розрахунок зміни вартості нерухомості:удари з повітря (включаючи стратегічне бомбардування та удари вертольотів);робота ППО;танкові бої/атаки;обстріли польовою артилерією, гаубицями, мінометами або ракетами;перестрілки: будь-який обмін вогнем із використанням пістолетів, напівавтоматичних гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів, ручних протитанкових гранатометів (РПГ);саморобні вибухові пристрої, фугаси, наземні міни, автомобільні вибухи, вибухи;штурм/атака десантниками або силами спеціального призначення, зазвичай із подальшим відходом;знищення майна або інфраструктури;напади на лікарні та гуманітарні конвої;будь-які повідомлення про події, що згадують військові втрати;будь-які повідомлення про події, що згадують втрати серед цивільного населення.