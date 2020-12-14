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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05
Faceless написав: kingkongovets написав:
а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
КТ і АППС це вже інше
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:34
kingkongovets написав: Faceless написав: kingkongovets написав:
а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
КТ і АППС це вже інше
Це про 438, 464 серії? Не можу сказати, що це більшість панельної забудови
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