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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12259122601226112262
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.

Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
  kingkongovets написав:


ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті

КТ і АППС це вже інше
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
  kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.

Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
  kingkongovets написав:


ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті

КТ і АППС це вже інше
Це про 438, 464 серії? Не можу сказати, що це більшість панельної забудови
Faceless
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