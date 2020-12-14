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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12259122601226112262
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.

Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
  kingkongovets написав:


ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті

КТ і АППС це вже інше
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
  kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.

Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
  kingkongovets написав:


ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті

КТ і АППС це вже інше
Це про 438, 464 серії? Не можу сказати, що це більшість панельної забудови
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Фонд оточення Бойка проінвестував на понад 1000 квартир у столичних ЖК, – розслідування 

Інвестиційний фонд «Хантер», який через кіпрську компанію належить людині з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, скупив щонайменше 1107 квартир у Києві через інвестиції у будівництво житлових комплексів.

За даними журналістів Hromadske, фонд контролюється кіпрською компанією Kotryna Holding Ltd, за якою стоїть українець Павло Якубенко.

«Якубенко світився в різних компаніях, які пов’язували з керівником забороненої ОПЗЖ, а син Павла Якубенка Володимир працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Бойка», – йдеться у розслідуванні.

Проаналізувавши інвестиції фонду, журналісти виявили, що за останні 10 років оточення Бойка проінвестувало щонайменше на 1107 квартир. За мінімальними підрахунками, які спираються на ринок, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати $70 млн.

https://biz.censor.net/n3542051
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:50

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.

Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
  kingkongovets написав:


ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті

КТ і АППС це вже інше

Ще один доктор всезнай-незнай.
ККЦ, почитай спочатку нормативні документи, потім пиши свої їкспертні думки.

Форум домашніх хом'ячків і бувших трієшників.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:08

Киев вошел в топ-100 лучших городов мира. В международном рейтинге компании "Resonance" столица Украины заняла 87 место, а в первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занимал 139 место.

Об этом свидетельствуют данные на сайте bestcities.org,
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:09

  Frant написав:Форум домашніх хом'ячків і бувших трієшників.
а ты кто хомячок или троешник?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:14

  Wirująświatła написав:
  Frant написав:Форум домашніх хом'ячків і бувших трієшників.
а ты кто хомячок или троешник?


А ті хуй у белки видел ?
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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