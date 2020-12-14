Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
КТ і АППС це вже інше
Це про 438, 464 серії? Не можу сказати, що це більшість панельної забудови
Фонд оточення Бойка проінвестував на понад 1000 квартир у столичних ЖК, – розслідування
Інвестиційний фонд «Хантер», який через кіпрську компанію належить людині з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, скупив щонайменше 1107 квартир у Києві через інвестиції у будівництво житлових комплексів.
За даними журналістів Hromadske, фонд контролюється кіпрською компанією Kotryna Holding Ltd, за якою стоїть українець Павло Якубенко.
«Якубенко світився в різних компаніях, які пов’язували з керівником забороненої ОПЗЖ, а син Павла Якубенка Володимир працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Бойка», – йдеться у розслідуванні.
Проаналізувавши інвестиції фонду, журналісти виявили, що за останні 10 років оточення Бойка проінвестувало щонайменше на 1107 квартир. За мінімальними підрахунками, які спираються на ринок, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати $70 млн.
kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
КТ і АППС це вже інше
Ккц, ты пишешь полную чушь. Почитай, пожалуйста, нормативную документацию по СССРовским домам - она есть в интернете. И прекращай показывать свой уровень "Ынтеллекта" , коренной куянин с лесного массива. Диплом почём купил-то?