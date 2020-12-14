Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
kingkongovets написав:а 82,4% житла введено в експлуатацію в 1960—1990 роках. Відповідно, це — переважно панельне будівництво з нормативним строком функціонування близько 50 років.
Ну це вже маніпуляція. Близько 50 років то якісь післявоєнні бараки. А звичайна серійна панель розрахована на куди довший строк експлуатації, потреби в ремонті це трохи інше
kingkongovets написав:
ніяка не маніпуляція - тонка радянська панель, ранніх серій, побудована ногами, з вкрай погано заізольованими вічно протікаючими швами якраз на 50 років і розраховані - це я чув від діда будівельного інженера ще в 70ті
КТ і АППС це вже інше
Це про 438, 464 серії? Не можу сказати, що це більшість панельної забудови
Фонд оточення Бойка проінвестував на понад 1000 квартир у столичних ЖК, – розслідування
Інвестиційний фонд «Хантер», який через кіпрську компанію належить людині з оточення лідера забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, скупив щонайменше 1107 квартир у Києві через інвестиції у будівництво житлових комплексів.
За даними журналістів Hromadske, фонд контролюється кіпрською компанією Kotryna Holding Ltd, за якою стоїть українець Павло Якубенко.
«Якубенко світився в різних компаніях, які пов’язували з керівником забороненої ОПЗЖ, а син Павла Якубенка Володимир працював у НАК «Нафтогаз України» під керівництвом Бойка», – йдеться у розслідуванні.
Проаналізувавши інвестиції фонду, журналісти виявили, що за останні 10 років оточення Бойка проінвестувало щонайменше на 1107 квартир. За мінімальними підрахунками, які спираються на ринок, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати $70 млн.
unicdima написав:В Україну екстрадували забудовника, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон. За даними УП, йдеться про Анатолія Войцеховського. Зазначається, що слідчі поліції розслідували десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта. В обох випадках йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Ці застави він сплатив і втік за кордон. Поліцейські оголосили його в міжнародний розшук, доклали всіх можливих зусиль і відшукали в Іспанії. Наразі його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини.
Господар Вельзевула написав:Гм. По теме- нашел на Варшавском 2 43 м2 от владельца за 56500. Объявление выложили сегодня,6 этаж. На что рассчитывают хотящие за подобное 62000-пока не понял.
я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450. может есть ценители или работники ретровилля готовые платить по 650 но это единичные экземляры. обычно на олх светится не рыночная цена, по рыночной объект быстро уходит, соответственно на лохе их минимум. А те по 650 висят месяцами и кто то не понимая кухню думает наверное такая там цена.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 20 бер, 2025 12:37, всього редагувалось 1 раз.