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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12260122611226212263
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:37

  Wirująświatła написав:я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450


Вы опять забываете,что моя хотелка была 500,а не 650 :D
Анализ на ОЛХ подтверждает ваши цифры,другой вопрос что это мне подходит.
Пока на паузе,писал уже. Если придут не дай бог плохие новости-я вернусь к этой идее.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:39

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450


Вы опять забываете,что моя хотелка была 500,а не 650 :D
Анализ на ОЛХ подтверждает ваши цифры,другой вопрос что это мне подходит.
Пока на паузе,писал уже. Если придут не дай бог плохие новости-я вернусь к этой идее.

заметьте я обсуждал не вашу хотелку, а обоснованность заявленной здесь в т.ч. фейслессом цены 650. Если вам подходит - покупайте. Не подходит не покупайте. Нет предмета для обсуждения :D - Что вам подходит знаете только вы.

Тут был один персонаж сержик емнип который 10 лет жил в аренде и полфорума ему "помогали" найти хороший вариант, в итоге он купил квартиру в самом плохом районе, рядом с кольцевой дорогой и кучей других минусов. Но ему подошло.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 20 бер, 2025 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:43

  Wirująświatła написав:
заметьте я обсуждал не вашу хотелку, а обоснованность заявленной здесь в т.ч. фейслессом цены 650


Та отож я не пойму че мне эти 650 вспоминают. На Олх вилка была 19-25,практика показывает считать по худшему варианту нужно. И вроде Бетон писал про 650,не?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:44

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
заметьте я обсуждал не вашу хотелку, а обоснованность заявленной здесь в т.ч. фейслессом цены 650


Та отож я не пойму че мне эти 650 вспоминают. На Олх вилка была 19-25,практика показывает считать по худшему варианту нужно. И вроде Бетон писал про 650,не?

он начал, фейслесс подхватил. Я тоже хочу чтобы некоторые мои объекты подорожали, но смотрю на вещи реально.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450


Вы опять забываете,что моя хотелка была 500,а не 650 :D
Анализ на ОЛХ подтверждает ваши цифры,другой вопрос что это мне подходит.
Пока на паузе,писал уже. Если придут не дай бог плохие новости-я вернусь к этой идее.

заметьте я обсуждал не вашу хотелку, а обоснованность заявленной здесь в т.ч. фейслессом цены 650. Если вам подходит - покупайте. Не подходит не покупайте. Нет предмета для обсуждения :D - Что вам подходит знаете только вы.

Тут был один персонаж сержик емнип который 10 лет жил в аренде и полфорума ему "помогали" найти хороший вариант, в итоге он купил квартиру в самом плохом районе, рядом с кольцевой дорогой и кучей других минусов. Но ему подошло.
Коли це я заявляв щось про Варшавський?
Єдине що я озвучував - ринок зараз такий, що 1к в новобудові в середньому 20к грн, тобто умовно 500 дол.
Варшавський, хоч і розташований в дупі як на мене, але популярний, і оренда там не нижче вказаної.
Я ніде не відстоював можливість здавати Варшавський по 650, хоча не бачу в цьому нічого фантастичного. Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд
Faceless
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