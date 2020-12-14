Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wirująświatła написав:я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450
Вы опять забываете,что моя хотелка была 500,а не 650 Анализ на ОЛХ подтверждает ваши цифры,другой вопрос что это мне подходит. Пока на паузе,писал уже. Если придут не дай бог плохие новости-я вернусь к этой идее.
Wirująświatła написав:я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450
Вы опять забываете,что моя хотелка была 500,а не 650 Анализ на ОЛХ подтверждает ваши цифры,другой вопрос что это мне подходит. Пока на паузе,писал уже. Если придут не дай бог плохие новости-я вернусь к этой идее.
заметьте я обсуждал не вашу хотелку, а обоснованность заявленной здесь в т.ч. фейслессом цены 650. Если вам подходит - покупайте. Не подходит не покупайте. Нет предмета для обсуждения - Что вам подходит знаете только вы.
Тут был один персонаж сержик емнип который 10 лет жил в аренде и полфорума ему "помогали" найти хороший вариант, в итоге он купил квартиру в самом плохом районе, рядом с кольцевой дорогой и кучей других минусов. Но ему подошло.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 20 бер, 2025 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450
Вы опять забываете,что моя хотелка была 500,а не 650 Анализ на ОЛХ подтверждает ваши цифры,другой вопрос что это мне подходит. Пока на паузе,писал уже. Если придут не дай бог плохие новости-я вернусь к этой идее.
заметьте я обсуждал не вашу хотелку, а обоснованность заявленной здесь в т.ч. фейслессом цены 650. Если вам подходит - покупайте. Не подходит не покупайте. Нет предмета для обсуждения - Что вам подходит знаете только вы.
Тут был один персонаж сержик емнип который 10 лет жил в аренде и полфорума ему "помогали" найти хороший вариант, в итоге он купил квартиру в самом плохом районе, рядом с кольцевой дорогой и кучей других минусов. Но ему подошло.
Коли це я заявляв щось про Варшавський? Єдине що я озвучував - ринок зараз такий, що 1к в новобудові в середньому 20к грн, тобто умовно 500 дол. Варшавський, хоч і розташований в дупі як на мене, але популярний, і оренда там не нижче вказаної. Я ніде не відстоював можливість здавати Варшавський по 650, хоча не бачу в цьому нічого фантастичного. Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд