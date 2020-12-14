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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:01

  Faceless написав: Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд

Да,но вход в файну на 15 дороже,а то и больше. Я ж чего народ и вопрошал,почему файна 80, грей 67, а варшавский-56 если оренда одинаково?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав: Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд

Да,но вход в файну на 15 дороже,а то и больше. Я ж чего народ и вопрошал,почему файна 80, грей 67, а варшавский-56 если оренда одинаково?
Бо Варшавський то Столиця груп, вони відносно бюджетні. Файна то КАН, маркетинговий феномен, як побудувати в сраці яскраву цукерку і впарить по захмарній ціні, а покупці аж пищать і беруть розстрочку.
За Грейт не скажу, взагалі не цікавився
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:19

  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав: Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд

Да,но вход в файну на 15 дороже,а то и больше. Я ж чего народ и вопрошал,почему файна 80, грей 67, а варшавский-56 если оренда одинаково?

потому что ценообразование не связано с арендой. От того что вы купите файну у пересичного арендатора больше денег не станет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 22:28

  Wirująświatła написав:потому что ценообразование не связано с арендой. От того что вы купите файну у пересичного арендатора больше денег не станет.


Я бы пожалуй,резюмировал- вводные-новострой без обрыганов,качество ремонта,локация-важны для арендатора, именно какой ЖК- не столь.
Господар Вельзевула
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