Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд
Да,но вход в файну на 15 дороже,а то и больше. Я ж чего народ и вопрошал,почему файна 80, грей 67, а варшавский-56 если оренда одинаково?
Бо Варшавський то Столиця груп, вони відносно бюджетні. Файна то КАН, маркетинговий феномен, як побудувати в сраці яскраву цукерку і впарить по захмарній ціні, а покупці аж пищать і беруть розстрочку. За Грейт не скажу, взагалі не цікавився
Wirująświatła написав:потому что ценообразование не связано с арендой. От того что вы купите файну у пересичного арендатора больше денег не станет.
Я бы пожалуй,резюмировал- вводные-новострой без обрыганов,качество ремонта,локация-важны для арендатора, именно какой ЖК- не столь.
у меня другое наблюдение 1. локация. один мой знакомый жил на трое потому что устроил туда детей в школу. еще ищут возле работы 2. цена или класс жк. кому что важнее. 3. планировка, парковка, мебель, техника 4. ремонт.
Wirująświatła написав:у меня другое наблюдение 1. локация. один мой знакомый жил на трое потому что устроил туда детей в школу. еще ищут возле работы 2. цена или класс жк. кому что важнее. 3. планировка, парковка, мебель, техника 4. ремонт.
Вы выстроили приоритеты от более важных к менее? Я тоже самое по сути написал, просто скинул все в кучу. Локация,да на первом месте. А под словом "ремонт" я имел ввиду и мебель и технику. Назовем это наполнением пространства между периметральными стенами квартиры. Прикиньте,знакомый хату под снос с 5 сотками в Днепре берет. За 65. Правда ему на ТЦК пофигу, он воевал и списан наглухо по ранению. И он лендлорд тоже-три квартиры в Днепре сдает. Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал.
Господар Вельзевула написав:Прикиньте,знакомый хату под снос с 5 сотками в Днепре берет. За 65.
в каком районе? западный, приднепровск?
Господар Вельзевула написав:А под словом "ремонт" я имел ввиду и мебель и технику.
знаете что меня удивляет? люди не понимающие чем картины Манэ отличаются от картин Моне, вдруг стали экспертами по ремонтам. Например я себя к таковым не отношу и на глаз мрамор Rojo Travertino от Rojo Bidasoa могу не отличить. А люди вообще дсп от натурального мрамора не отличают. Поэтому я бы не закапывал миллионы в ремонт. В 50м2 очень мало вариантов куда может приложиться дизайнер с фамилией Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот. Понты это всё. Если начинать разговор про ремонт то брать площадь хотя бы 100м2 и потолки 3м
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 21 бер, 2025 00:24, всього редагувалось 3 разів.