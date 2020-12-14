Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:12

Господар Вельзевула написав: Прикиньте,знакомый хату под снос с 5 сотками в Днепре берет. За 65. Прикиньте,знакомый хату под снос с 5 сотками в Днепре берет. За 65.

Господар Вельзевула написав: А под словом "ремонт" я имел ввиду и мебель и технику. А под словом "ремонт" я имел ввиду и мебель и технику.

в каком районе? западный, приднепровск?знаете что меня удивляет? люди не понимающие чем картины Манэ отличаются от картин Моне, вдруг стали экспертами по ремонтам. Например я себя к таковым не отношу и на глаз мрамор Rojo Travertino от Rojo Bidasoa могу не отличить. А люди вообще дсп от натурального мрамора не отличают. Поэтому я бы не закапывал миллионы в ремонт. В 50м2 очень мало вариантов куда может приложиться дизайнер с фамилией Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот. Понты это всё. Если начинать разговор про ремонт то брать площадь хотя бы 100м2 и потолки 3м