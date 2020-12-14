У ЖК ще навколо багато землі, чого не піти спочатку до забудовника? На агрегаторах 40м - 53к на готову квартиру. Осінню по телефону підтверджували. Якщо ціни брешуть, то вже до перекупів звернутися
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:14
У ЖК ще навколо багато землі, чого не піти спочатку до забудовника? На агрегаторах 40м - 53к на готову квартиру. Осінню по телефону підтверджували. Якщо ціни брешуть, то вже до перекупів звернутися
Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:33
я имел в виду голожопого арендатора с высокими запросами на ремонт. но то что вы приняли на свой счёт тоже хорошо) обойки бывают разные. например есть такие неприметные белые, но в ультрафиолете светятся нежно- розовым неоном. С одной стороны неброско белый и всё. С другой если нужен праздничный эффект или интимная обстановка достаточно включить фиолетовую лампу за 300 грн. Главный вопрос как такие обои найти, для этого в эпицентре надо потушить свет и ходить с фиолетовой лампой.
я с вами не спорил.... многим арендаторам вдруг стал нужен ремонт в стиле хайтек-минимализм. Это факт который нельзя отрицать. Оспаривалось другое, насколько они вообще понимают в эстетике, ремонт еще не все виды искусства. Я квадрат Малевича не понимаю. Минимализм от него пошёл. Как исторический вызов пшенко-барокко. Чёрный (и большинство оттенков серого) на маленькой площади смотрится плохо. Визуально они сжирают и без того ограниченное пространство. А людям нравится. Ценители квадрата Малевича.
ЛАД конечно отжёг. у него бывает.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 07:55
Пічально все.
Ні ракет, ні дальніх бпла в достатній кількості.
Зато машин повно на дорогах.
Панове, ви точно хочете не програти війну, до польського кордону?
З такими управлінням - немає альтернативи петлюрівському вагончику
Я пр це пишу з 2011, з момента реєстрації '. Про катастрофічну нездатність уродів вибудувати сучасну ефективну державу. Тільки пшениця, дерибан, беззаконня і кумовство.
Повтор 1919 року, який затягнувся на 34 роки. Pridurki у вишиванках до пупа з російськими паспортами в кишені добивають залишки сссрівського наслідства.
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