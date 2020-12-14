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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12262122631226412265
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:14

  Господар Вельзевула написав:Гм.
По теме- нашел на Варшавском 2 43 м2 от владельца за 56500. Объявление выложили сегодня,6 этаж. На что рассчитывают хотящие за подобное 62000-пока не понял.

У ЖК ще навколо багато землі, чого не піти спочатку до забудовника? На агрегаторах 40м - 53к на готову квартиру. Осінню по телефону підтверджували. Якщо ціни брешуть, то вже до перекупів звернутися
dr_bastm
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:33

  Господар Вельзевула написав:Короче,ша,у вас ломка-пойдемте в политичку,там диванники уже охренели донельзя,ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите
я имел в виду голожопого арендатора с высокими запросами на ремонт. но то что вы приняли на свой счёт тоже хорошо) обойки бывают разные. например есть такие неприметные белые, но в ультрафиолете светятся нежно- розовым неоном. С одной стороны неброско белый и всё. С другой если нужен праздничный эффект или интимная обстановка достаточно включить фиолетовую лампу за 300 грн. Главный вопрос как такие обои найти, для этого в эпицентре надо потушить свет и ходить с фиолетовой лампой.
  Господар Вельзевула написав:ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите
я с вами не спорил.... многим арендаторам вдруг стал нужен ремонт в стиле хайтек-минимализм. Это факт который нельзя отрицать. Оспаривалось другое, насколько они вообще понимают в эстетике, ремонт еще не все виды искусства. Я квадрат Малевича не понимаю. Минимализм от него пошёл. Как исторический вызов пшенко-барокко. Чёрный (и большинство оттенков серого) на маленькой площади смотрится плохо. Визуально они сжирают и без того ограниченное пространство. А людям нравится. Ценители квадрата Малевича.

ЛАД конечно отжёг. :D :D :D у него бывает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:48

  Faceless написав:
Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав: Шо Варшавський, шо Файна, що Республіка- десь мають бути поряд

Да,но вход в файну на 15 дороже,а то и больше. Я ж чего народ и вопрошал,почему файна 80, грей 67, а варшавский-56 если оренда одинаково?
Бо Варшавський то Столиця груп, вони відносно бюджетні. Файна то КАН, маркетинговий феномен, як побудувати в сраці яскраву цукерку і впарить по захмарній ціні, а покупці аж пищать і беруть розстрочку.
За Грейт не скажу, взагалі не цікавився

файна і варшавський, ви праві, по суті - одне й те ж.
єдине, за що будуть прокляті девелопери столиці - це відкриті території. хоча тепер вони відгороджують огорожею хоч щось, чого не скажеш про севен - копію варшавського плюс.
файна нашпигована різними маркетинговими приблудами, як писав кінг конг, але якісно це не допомагає.
а от наявність трц Ретровіль - це, повір, дуже зручно.
по аналогії з Варшавою, де в мене була квартира біля трц Galeria Północna - відразу +15...20% до вартості хати.

я господару рекомендую не терзать себя выбором. пока ты это делаешь, например, харьковская группа зашла на варшавский и шпарят ремонты под аренду.

Грейт. даже не смотря на то, что я там купил несколько квартир знакомым из Днепра с видом на него же) - одноимённую реку, Грейт - фуфло. почему? потому что нужно смотреть на базовые критерии, а не красивую трапецевидную архитектуру. там есть инфраструктура в пешей доступности? а главное, Грейт расположен прямиком на 6 полосной шумной трассе, где гоняют мотоциклы. твои арендаторы проклянут всё на свете, когда и если уберут военное положение
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:03

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Гм.
По теме- нашел на Варшавском 2 43 м2 от владельца за 56500. Объявление выложили сегодня,6 этаж. На что рассчитывают хотящие за подобное 62000-пока не понял.

я вам 100 раз говорил данный объект переоценен. И получить 650 с аренды - очень влажные мечты. максимум 500 за 1ю сдачу потом 450. может есть ценители или работники ретровилля готовые платить по 650 но это единичные экземляры. обычно на олх светится не рыночная цена, по рыночной объект быстро уходит, соответственно на лохе их минимум. А те по 650 висят месяцами и кто то не понимая кухню думает наверное такая там цена.

600 баксов это обычная цена, не гони
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:16

  Бетон написав:а от наявність трц Ретровіль - це, повір, дуже зручно.
в лалаленде рядом не только ашан с лавиной, но и Эпицентр со спортмастером. Сколько от варшавского до ближайшего эпицентра/леруа мерлен км? есть ли рядом точки выдачи или почтоматы эпицентра?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:22

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:а от наявність трц Ретровіль - це, повір, дуже зручно.
в лалаленде рядом не только ашан с лавиной, но и Эпицентр со спортмастером. Сколько от варшавского до ближайшего эпицентра/леруа мерлен км? есть ли рядом точки выдачи или почтоматы эпицентра?

а эпицентр открыли прямо в ретровиле, обрезанный малёха, но сойдёт
Бетон
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