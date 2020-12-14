У ЖК ще навколо багато землі, чого не піти спочатку до забудовника? На агрегаторах 40м - 53к на готову квартиру. Осінню по телефону підтверджували. Якщо ціни брешуть, то вже до перекупів звернутися
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:14
У ЖК ще навколо багато землі, чого не піти спочатку до забудовника? На агрегаторах 40м - 53к на готову квартиру. Осінню по телефону підтверджували. Якщо ціни брешуть, то вже до перекупів звернутися
Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:33
я имел в виду голожопого арендатора с высокими запросами на ремонт. но то что вы приняли на свой счёт тоже хорошо) обойки бывают разные. например есть такие неприметные белые, но в ультрафиолете светятся нежно- розовым неоном. С одной стороны неброско белый и всё. С другой если нужен праздничный эффект или интимная обстановка достаточно включить фиолетовую лампу за 300 грн. Главный вопрос как такие обои найти, для этого в эпицентре надо потушить свет и ходить с фиолетовой лампой.
я с вами не спорил.... многим арендаторам вдруг стал нужен ремонт в стиле хайтек-минимализм. Это факт который нельзя отрицать. Оспаривалось другое, насколько они вообще понимают в эстетике, ремонт еще не все виды искусства. Я квадрат Малевича не понимаю. Минимализм от него пошёл. Как исторический вызов пшенко-барокко. Чёрный (и большинство оттенков серого) на маленькой площади смотрится плохо. Визуально они сжирают и без того ограниченное пространство. А людям нравится. Ценители квадрата Малевича.
ЛАД конечно отжёг. у него бывает.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 12:48
файна і варшавський, ви праві, по суті - одне й те ж.
єдине, за що будуть прокляті девелопери столиці - це відкриті території. хоча тепер вони відгороджують огорожею хоч щось, чого не скажеш про севен - копію варшавського плюс.
файна нашпигована різними маркетинговими приблудами, як писав кінг конг, але якісно це не допомагає.
а от наявність трц Ретровіль - це, повір, дуже зручно.
по аналогії з Варшавою, де в мене була квартира біля трц Galeria Północna - відразу +15...20% до вартості хати.
я господару рекомендую не терзать себя выбором. пока ты это делаешь, например, харьковская группа зашла на варшавский и шпарят ремонты под аренду.
Грейт. даже не смотря на то, что я там купил несколько квартир знакомым из Днепра с видом на него же) - одноимённую реку, Грейт - фуфло. почему? потому что нужно смотреть на базовые критерии, а не красивую трапецевидную архитектуру. там есть инфраструктура в пешей доступности? а главное, Грейт расположен прямиком на 6 полосной шумной трассе, где гоняют мотоциклы. твои арендаторы проклянут всё на свете, когда и если уберут военное положение
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:03
600 баксов это обычная цена, не гони
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:16
Додано: П'ят 21 бер, 2025 13:22
а эпицентр открыли прямо в ретровиле, обрезанный малёха, но сойдёт
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