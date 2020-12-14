Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:33

Господар Вельзевула написав: Короче,ша,у вас ломка-пойдемте в политичку,там диванники уже охренели донельзя,ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите Короче,ша,у вас ломка-пойдемте в политичку,там диванники уже охренели донельзя,ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите

Господар Вельзевула написав: ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите

я имел в виду голожопого арендатора с высокими запросами на ремонт. но то что вы приняли на свой счёт тоже хорошо) обойки бывают разные. например есть такие неприметные белые, но в ультрафиолете светятся нежно- розовым неоном. С одной стороны неброско белый и всё. С другой если нужен праздничный эффект или интимная обстановка достаточно включить фиолетовую лампу за 300 грн. Главный вопрос как такие обои найти, для этого в эпицентре надо потушить свет и ходить с фиолетовой лампой.я с вами не спорил.... многим арендаторам вдруг стал нужен ремонт в стиле хайтек-минимализм. Это факт который нельзя отрицать. Оспаривалось другое, насколько они вообще понимают в эстетике, ремонт еще не все виды искусства. Я квадрат Малевича не понимаю. Минимализм от него пошёл. Как исторический вызов пшенко-барокко. Чёрный (и большинство оттенков серого) на маленькой площади смотрится плохо. Визуально они сжирают и без того ограниченное пространство. А людям нравится. Ценители квадрата Малевича.ЛАД конечно отжёг.у него бывает.