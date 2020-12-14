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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:22

asti

Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки


В Райф на депозит, на всі.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27

  asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:33

"Знесення історичної садиби Зеленських у Києві знову відновили"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/lajfhaki/ ... novili.htm

Кличко продолжает играть с огнем 🤭
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:39

  asti написав: Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:43

  Wirująświatła написав:
  asti написав: Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Не согласен. Биткоин сам по себе не приносит дохода, то есть чтобы что-то заработать надо его покупать/продавать.
asti
 
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