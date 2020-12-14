Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
Господар Вельзевула написав: Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал.
Спросил. Ответ- они сюда не придут. Просто слова, но он башляет де-факто-раз, и воевал в пехоте в Лисичанске и Бахмуте-два. К его мнению прислушаюсь в связи с этим больше, чем к мнению обывателя.
спросите а в мелитополь зачем пришли? предсказывать войну дело неблагодарное. Думаю даже путин не знает где он остановится. Запад начал торги. Для питуна это хороший знак, можно идти дальше и просить больше. Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.
Господар Вельзевула написав: Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал.
Спросил. Ответ- они сюда не придут. Просто слова, но он башляет де-факто-раз, и воевал в пехоте в Лисичанске и Бахмуте-два. К его мнению прислушаюсь в связи с этим больше, чем к мнению обывателя.
спросите а в мелитополь зачем пришли? предсказывать войну дело неблагодарное. Думаю даже путин не знает где он остановится. Запад начал торги. Для питуна это хороший знак, можно идти дальше и просить больше. Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.
100% К большому сожалению, уроды в вышиванках до пупа и с российскими паспортами в карманах, не в состоянии создать собственные баллистические ракеты. Деньги есть, инженеры есть - а организовать керманычи не могут. Дай им хоть триллиард долларов, хоть квинтильйон - ракет не было и не будет. Страна крепких бесхозяйственников и умелых дезорганизаторов.
Когда pridurki научатся строить мосты? Треть советских мостов и путепроводов уже мертвы или почти мертвы. Автопробки колоссальные, из-за отсутствия мостов.
Wirująświatła написав: Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.
Не идеализируйте хуйла, Чингизхан с него такой себе. Третий год донбасс взять не может. И цены на недвижимость не только являются,собственно, предметом обсуждения в этой теме и но маркером настроений. Не того боитесь,а того что нужно бояться-ему не страшно,он свое отдал уже.