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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:22

asti

Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки


В Райф на депозит, на всі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27

  asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:33

"Знесення історичної садиби Зеленських у Києві знову відновили"

https://nerukhomi.ua/ukr/news/lajfhaki/ ... novili.htm

Кличко продолжает играть с огнем 🤭
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:39

  asti написав: Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:43

  Wirująświatła написав:
  asti написав: Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Не согласен. Биткоин сам по себе не приносит дохода, то есть чтобы что-то заработать надо его покупать/продавать.
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34

  Господар Вельзевула написав: Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал. :mrgreen:


Спросил. Ответ- они сюда не придут. Просто слова, но он башляет де-факто-раз, и воевал в пехоте в Лисичанске и Бахмуте-два. К его мнению прислушаюсь в связи с этим больше, чем к мнению обывателя.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:47

  Господар Вельзевула написав:
  Господар Вельзевула написав: Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал. :mrgreen:


Спросил. Ответ- они сюда не придут. Просто слова, но он башляет де-факто-раз, и воевал в пехоте в Лисичанске и Бахмуте-два. К его мнению прислушаюсь в связи с этим больше, чем к мнению обывателя.

спросите а в мелитополь зачем пришли? предсказывать войну дело неблагодарное. Думаю даже путин не знает где он остановится. Запад начал торги. Для питуна это хороший знак, можно идти дальше и просить больше. Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:00

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Господар Вельзевула написав: Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал. :mrgreen:


Спросил. Ответ- они сюда не придут. Просто слова, но он башляет де-факто-раз, и воевал в пехоте в Лисичанске и Бахмуте-два. К его мнению прислушаюсь в связи с этим больше, чем к мнению обывателя.

спросите а в мелитополь зачем пришли? предсказывать войну дело неблагодарное. Думаю даже путин не знает где он остановится. Запад начал торги. Для питуна это хороший знак, можно идти дальше и просить больше. Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.

100%
К большому сожалению, уроды в вышиванках до пупа и с российскими паспортами в карманах, не в состоянии создать собственные баллистические ракеты.
Деньги есть, инженеры есть - а организовать керманычи не могут.
Дай им хоть триллиард долларов, хоть квинтильйон - ракет не было и не будет. Страна крепких бесхозяйственников и умелых дезорганизаторов.


Когда pridurki научатся строить мосты? Треть советских мостов и путепроводов уже мертвы или почти мертвы.
Автопробки колоссальные, из-за отсутствия мостов.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 00:07

  Wirująświatła написав: Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.


Не идеализируйте хуйла, Чингизхан с него такой себе. Третий год донбасс взять не может.
И цены на недвижимость не только являются,собственно, предметом обсуждения в этой теме и но маркером настроений.
Не того боитесь,а того что нужно бояться-ему не страшно,он свое отдал уже.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 01:35

  asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

Отримання за теперішніх обставин відповіді на це питання дорівнює винаходу філосовського каменю або укладанню угоди з дияволом. Готові продати душу? До завершення війни трасмутація наявної валютної готівки в активи, які генерують прибуток, є нерозсудливим і вельми ризикованим наміром. Єдиною прийнятною стратегією вважається прикладання зусиль для безпечного збереження усього обсягу валюти, навіть допускаючи певну втрату її поточної вартості. Також "получать пассивный доход без особой мороки и рисков", тобто без привнесення у систему відповідної норми енергії/зусиль є утопією на кшталт вічного двигуна. Ризик - невід"ємний попутник прибутку. Наразі очікуваний прибуток не вартує того. Звісно, це якщо діяти у межах закону, уникаючи девіантних практик.
ihorkyiv
 
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