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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 02:51

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав: Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.


Не идеализируйте хуйла, Чингизхан с него такой себе. Третий год донбасс взять не может.
И цены на недвижимость не только являются,собственно, предметом обсуждения в этой теме и но маркером настроений.
Не того боитесь,а того что нужно бояться-ему не страшно,он свое отдал уже.

Так если верите самому себе(и логике этой войны) и тому другу с Гагарина - почему не в Маяк или Лофт на Ломаной? Да там и другие по цене Варшавского обьекты есть.
За квартирку в 70-80 тыс пусть не 500, но 400 точно получите. Хотя скорее 18-20кгрн.
барабашов
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