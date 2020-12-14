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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 02:51
Господар Вельзевула написав: Wirująświatła написав:
Когда дойдёт до львова ему будут готовы вагонами золото слать, лишь бы дальше не шёл. Кнута у запада нет, а пряник будет тем жирнее, чем ближе фронт к их границам.
Не идеализируйте хуйла, Чингизхан с него такой себе. Третий год донбасс взять не может.
И цены на недвижимость не только являются,собственно, предметом обсуждения в этой теме и но маркером настроений.
Не того боитесь,а того что нужно бояться-ему не страшно,он свое отдал уже.
Так если верите самому себе(и логике этой войны) и тому другу с Гагарина - почему не в Маяк или Лофт на Ломаной? Да там и другие по цене Варшавского обьекты есть.
За квартирку в 70-80 тыс пусть не 500, но 400 точно получите. Хотя скорее 18-20кгрн.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 08:30
ihorkyiv написав: asti написав:
Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
Отримання за теперішніх обставин відповіді на це питання дорівнює винаходу філосовського каменю або укладанню угоди з дияволом. Готові продати душу? До завершення війни трасмутація наявної валютної готівки в активи, які генерують прибуток, є нерозсудливим і вельми ризикованим наміром. Єдиною прийнятною стратегією вважається прикладання зусиль для безпечного збереження усього обсягу валюти, навіть допускаючи певну втрату її поточної вартості. Також "получать пассивный доход без особой мороки и рисков", тобто без привнесення у систему відповідної норми енергії/зусиль є утопією на кшталт вічного двигуна. Ризик - невід"ємний попутник прибутку. Наразі очікуваний прибуток не вартує того. Звісно, це якщо діяти у межах закону, уникаючи девіантних практик.
"Трансмутація, філософський камінь, еліксир молодості" - це лексикон середньовічних алхіміків.
Те, що самостійна територія після деструкції совкового "соціалізму" повернулась в ХІХ століття, з відповідною деградацію всіх державних структур управління, систем освіти і медицини - це добре помітно.
Схоже, що держава занепадає ще далі вглиб, туди, в темне середньовіччя. Як і московія з її попами і чиновниками
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