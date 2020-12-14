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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 14:40
Investor_K написав:
Що саме і яким чином?
примерно то что охраняете и тем же способом.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 бер, 2025 14:44
Wirująświatła написав: Investor_K написав:
Що саме і яким чином?
примерно то что охраняете и тем же способом.
Який нормативно-правовий документ регулює питання?
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Investor_K
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim