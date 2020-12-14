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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:40

  Investor_K написав:Що саме і яким чином?
примерно то что охраняете и тем же способом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 14:44

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:Що саме і яким чином?
примерно то что охраняете и тем же способом.

Який нормативно-правовий документ регулює питання?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 15:00

  Investor_K написав:Який нормативно-правовий документ регулює питання?
собака крупной породы урегулирует любой вопрос , особенно голодная.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 16:15

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:Який нормативно-правовий документ регулює питання?
собака крупной породы урегулирует любой вопрос , особенно голодная.

Непереконливо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
Investor_K
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