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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 14:40
Investor_K написав:
Що саме і яким чином?
примерно то что охраняете и тем же способом.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 бер, 2025 14:44
Wirująświatła написав: Investor_K написав:
Що саме і яким чином?
примерно то что охраняете и тем же способом.
Який нормативно-правовий документ регулює питання?
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Investor_K
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Додано: Суб 22 бер, 2025 15:00
Investor_K написав:
Який нормативно-правовий документ регулює питання?
собака крупной породы урегулирует любой вопрос , особенно голодная.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 16:15
Wirująświatła написав: Investor_K написав:
Який нормативно-правовий документ регулює питання?
собака крупной породы урегулирует любой вопрос , особенно голодная.
Непереконливо
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Investor_K
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Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
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Investor_K
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:43
Investor_K написав:
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
С 24.02.22 никакой недвижимостью не интересуюсь, надо ту есть довести до ума и попродавать половину к херам.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 22 бер, 2025 21:07
Wirująświatła написав: Investor_K написав:
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
С 24.02.22 никакой недвижимостью не интересуюсь, надо ту есть довести до ума и попродавать половину к херам.
Сходіть до церкви. Помоліться своєму Богу. Все вирівняється
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Investor_K
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Додано: Суб 22 бер, 2025 21:24
Investor_K написав:
Сходіть до церкви. Помоліться своєму Богу. Все вирівняється
я дзен буддист
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Wirująświatła
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_Klim
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