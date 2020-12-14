Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
Отримання за теперішніх обставин відповіді на це питання дорівнює винаходу філосовського каменю або укладанню угоди з дияволом. Готові продати душу? До завершення війни трасмутація наявної валютної готівки в активи, які генерують прибуток, є нерозсудливим і вельми ризикованим наміром. Єдиною прийнятною стратегією вважається прикладання зусиль для безпечного збереження усього обсягу валюти, навіть допускаючи певну втрату її поточної вартості. Також "получать пассивный доход без особой мороки и рисков", тобто без привнесення у систему відповідної норми енергії/зусиль є утопією на кшталт вічного двигуна. Ризик - невід"ємний попутник прибутку. Наразі очікуваний прибуток не вартує того. Звісно, це якщо діяти у межах закону, уникаючи девіантних практик.