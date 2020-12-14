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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15
Додано: Пон 24 бер, 2025 07:04
Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.
Точно ринок живий і є покупки-продажі?
П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим
Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Додано: Пон 24 бер, 2025 07:27
Frant
Тільки шоста ранку. Будуть. Не припиняйте торгувати.
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