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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15
Додано: Пон 24 бер, 2025 07:04
Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.
Точно ринок живий і є покупки-продажі?
П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим
Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Додано: Пон 24 бер, 2025 07:27
Frant
Тільки шоста ранку. Будуть. Не припиняйте торгувати.
Дніпропетровського вгодованого так за тиждень прокапали, що навіть тут по ночам не флудить. Оце чудове зцілення!!
Додано: Пон 24 бер, 2025 08:09
Російськомовного собачника, любителя московської попси? Він не схожий на покупця нерухомості - описує свої мрії. Таких перців тут раніше було багато.
Людина не бідна, але modus vivendi - нові машини, дівки, бані, кабаки, купа собак, хом'яків і котів, поїздки на відпочинок - тому зібрати 100 000 на одну новобудну квартиру з ремонтом і не в єпенях - проблематично.
Флаймен може давати уроки економії, декому
Хотаб, напишіть мені посилання, в п/п на блог Флая. Дякую.
Давно вже не читав про справжню економію і напівголодне життя. Хоч посмюсь
Додано: Пон 24 бер, 2025 09:08
Щось перемиря все далі видається примарним.
А без миру квартири нічого не будуть вартувати.
Мішок дві картоплі.
Як сільські хати. Багато не можуть продати. Віддають просто ключі.
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