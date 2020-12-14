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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15

https://t.me/irpingrisha/45744
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 07:04

Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.

Точно ринок живий і є покупки-продажі?

П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим :mrgreen: :mrgreen:

Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 07:27

Frant

Здається, покупців немає.


Тільки шоста ранку. Будуть. Не припиняйте торгувати.

Дніпропетровського вгодованого так за тиждень прокапали, що навіть тут по ночам не флудить. Оце чудове зцілення!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 08:09

  Hotab написав:Frant

Здається, покупців немає.


Тільки шоста ранку. Будуть. Не припиняйте торгувати.

Дніпропетровського вгодованого так за тиждень прокапали, що навіть тут по ночам не флудить. Оце чудове зцілення!!

Російськомовного собачника, любителя московської попси? Він не схожий на покупця нерухомості - описує свої мрії. Таких перців тут раніше було багато.
Людина не бідна, але modus vivendi - нові машини, дівки, бані, кабаки, купа собак, хом'яків і котів, поїздки на відпочинок - тому зібрати 100 000 на одну новобудну квартиру з ремонтом і не в єпенях - проблематично.

Флаймен може давати уроки економії, декому :D :D

Хотаб, напишіть мені посилання, в п/п на блог Флая. Дякую.

Давно вже не читав про справжню економію і напівголодне життя. Хоч посмюсь
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 09:08

  Frant написав:Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.

Точно ринок живий і є покупки-продажі?

П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим :mrgreen: :mrgreen:

Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією


Щось перемиря все далі видається примарним.
А без миру квартири нічого не будуть вартувати.
Мішок дві картоплі.
Як сільські хати. Багато не можуть продати. Віддають просто ключі.
Хомякоид
 
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