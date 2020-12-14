Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15
Wirująświatła
Повідомлень: 29086
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2436 раз.
Подякували: 3430 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 10:09
Frant написав:
Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.
Точно ринок живий і є покупки-продажі?
П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим
Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Повідомлень: 176
З нами з: 24.03.23
Подякував: 21 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 бер, 2025 10:20
Хомякоид написав: Frant написав:
Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.
Точно ринок живий і є покупки-продажі?
П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим
Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Щось перемиря все далі видається примарним.
А без миру квартири нічого не будуть вартувати.
Мішок дві картоплі.
Як сільські хати. Багато не можуть продати. Віддають просто ключі.
Як співали "Брати Гадюкіни": "1ше Травня, Паска"
flyman
Повідомлень: 38868
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 10:21
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Frant написав:
Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.
Точно ринок живий і є покупки-продажі?
П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим
Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
Комерція?
Кінконговець?
flyman
Повідомлень: 38868
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:29
Frant написав:
Флаймен може давати уроки економії, декому
$116 "на життя" у лютому
https://fi202x.blogspot.com/2025/03/167-2025.html
flyman
Повідомлень: 38868
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:30
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35543
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 8148 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:37
Faceless написав:
Хіба то життя?
100 грн на їжу в ден. 2 американо.
Investor_K
Повідомлень: 10181
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
25249
16881811
1379
5513763
3
61558
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim