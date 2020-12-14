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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:09

  Frant написав:Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.

Точно ринок живий і є покупки-продажі?

П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим :mrgreen: :mrgreen:

Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією


Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:20

1ше Травня, Паска

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.

Точно ринок живий і є покупки-продажі?

П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим :mrgreen: :mrgreen:

Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією


Щось перемиря все далі видається примарним.
А без миру квартири нічого не будуть вартувати.
Мішок дві картоплі.
Як сільські хати. Багато не можуть продати. Віддають просто ключі.

Як співали "Брати Гадюкіни": "1ше Травня, Паска"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:21

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  Frant написав:Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Пара некиївських флудьорів і флудьорш та домашніх хом'ячків - строчить періодично якусь дічь.

Точно ринок живий і є покупки-продажі?

П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим :mrgreen: :mrgreen:

Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією


Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.

Комерція?
Кінконговець?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Флаймен може давати уроки економії, декому


$116 "на життя" у лютому
https://fi202x.blogspot.com/2025/03/167-2025.html
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Frant написав:Флаймен може давати уроки економії, декому


$116 "на життя" у лютому
https://fi202x.blogspot.com/2025/03/167-2025.html
Хіба то життя?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Хіба то життя?


100 грн на їжу в ден. 2 американо.
Investor_K
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