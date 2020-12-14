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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 22:34

  Господар Вельзевула написав: Завтра его увижу,попитаю че он дерзкий такой- в Днепре строится удумал. :mrgreen:


Спросил. Ответ- они сюда не придут. Просто слова, но он башляет де-факто-раз, и воевал в пехоте в Лисичанске и Бахмуте-два. К его мнению прислушаюсь в связи с этим больше, чем к мнению обывателя.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 18:43

  Investor_K написав:Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою

С 24.02.22 никакой недвижимостью не интересуюсь, надо ту есть довести до ума и попродавать половину к херам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:26

чистка вентканалов в старом фонде
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15

https://t.me/irpingrisha/45744
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:09

  Frant написав:Здається, покупців немає.
Форум порожній.


Точно ринок живий і є покупки-продажі?

П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим :mrgreen: :mrgreen:

Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією


Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:20

1ше Травня, Паска

Як співали "Брати Гадюкіни": "1ше Травня, Паска"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:21

Комерція?
Кінконговець?
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:08

Бетон удивили.
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