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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
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Investor_K
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:43
Investor_K написав:
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
С 24.02.22 никакой недвижимостью не интересуюсь, надо ту есть довести до ума и попродавать половину к херам.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:26
чистка вентканалов в старом фонде
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:09
Frant написав:
Здається, покупців немає.
Форум порожній.
Точно ринок живий і є покупки-продажі?
П.С. Біля кінцевих станцій метро, 1к квартири на вторинні - ціни знову поїхали вниз.
Правильно казав знайомий рил - новорічний підйом цін буде недовгим
Ситуація проста як кут будинку: pridurki і крєпкіє бесхозяйствєнніки у влади - немає ракетного щита - пройопи територій, людей, атомних станцій - петлюрівський вагончик з територією
Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:20
Як співали "Брати Гадюкіни": "1ше Травня, Паска"
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:21
Комерція?
Кінконговець?
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Додано: Пон 24 бер, 2025 17:02
На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
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Додано: Пон 24 бер, 2025 17:08
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_Klim
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