в мене восени була така ж історія з робітниками, які будували окремий вхід і доріжку до нього через їх срані заросщі хащі с саморобниии клумбами і мешканці (пенси) спочатку дзвонили, писали і визивали все що можна, але в мене були усі дозволи і рішення від ДІАМу, тому вирішили вчинити отак і визвали тцкБетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
питання вирішилось майже тижневою блокадою двору трьома розірваними військовими корчами, до яких не хотіли торкатися ані поліціянти, ані паркувальники - всі в кінці кінців позавалювали пиздаки і почали робити вигляд що нічого не було, мені це вартувало майже місяць простою
колишній «цековський» відомчий будинок