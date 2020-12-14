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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 17:56

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
в мене восени була така ж історія з робітниками, які будували окремий вхід і доріжку до нього через їх срані заросщі хащі с саморобниии клумбами і мешканці (пенси) спочатку дзвонили, писали і визивали все що можна, але в мене були усі дозволи і рішення від ДІАМу, тому вирішили вчинити отак і визвали тцк

питання вирішилось майже тижневою блокадою двору трьома розірваними військовими корчами, до яких не хотіли торкатися ані поліціянти, ані паркувальники - всі в кінці кінців позавалювали пиздаки і почали робити вигляд що нічого не було, мені це вартувало майже місяць простою

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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:27

  Wirująświatła написав:Бетон удивили.

Мы? Я и я. Могём, сорян, могэм
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