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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:27

  Wirująświatła написав:Бетон удивили.

Мы? Я и я. Могём, сорян, могэм
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ремонтные работы наверное мешали.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 06:41

  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

Ти моральний урод.
Такі,як ти, 34 роки дерибанять цю територію і здають її.
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 06:45

  kingkongovets написав:
Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
в мене восени була така ж історія з робітниками, які будували окремий вхід і доріжку до нього через їх срані заросщі хащі с саморобниии клумбами і мешканці (пенси) спочатку дзвонили, писали і визивали все що можна, але в мене були усі дозволи і рішення від ДІАМу, тому вирішили вчинити отак і визвали тцк

питання вирішилось майже тижневою блокадою двору трьома розірваними військовими корчами, до яких не хотіли торкатися ані поліціянти, ані паркувальники - всі в кінці кінців позавалювали пиздаки і почали робити вигляд що нічого не було, мені це вартувало майже місяць простою

колишній «цековський» відомчий будинок

Бідолашний ККЦ.
Страждалець наш, за віру, за правду, за самостійну територію :mrgreen: :mrgreen:

П.С. Портрети грушевського махна, скоропадського, януковича, зеленського, Карабаса Барабаса, Дуньки Толстопятой - тримаєш над ліжком?
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