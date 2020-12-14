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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 бер, 2025 18:27
Wirująświatła написав:Бетон
удивили.
Мы? Я и я. Могём, сорян, могэм
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Додано: Пон 24 бер, 2025 20:44
Ремонтные работы наверное мешали.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 09:38
посетитель написав:
Ремонтные работы наверное мешали.
это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти
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