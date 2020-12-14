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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 бер, 2025 18:27
Wirująświatła написав:Бетон
удивили.
Мы? Я и я. Могём, сорян, могэм
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Додано: Пон 24 бер, 2025 20:44
Ремонтные работы наверное мешали.
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Додано: Вів 25 бер, 2025 09:38
посетитель написав:
Ремонтные работы наверное мешали.
это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти
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Бетон
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Додано: Вів 25 бер, 2025 10:47
Бетон написав:
На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
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yama
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Додано: Вів 25 бер, 2025 11:40
yama написав: Бетон написав:
На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
Я бачу, Яма хоче взяти метод на озброєння
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Faceless
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Додано: Вів 25 бер, 2025 11:41
Бетон написав: посетитель написав:
Ремонтные работы наверное мешали.
это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти
Добрый день.
Понял что бабе шум мешал, перфоратором чтоли заигрались?
Что там с вашим знакомым на красной тесле(тот что на кирова отличился)?
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барабашов
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:08
yama написав:
какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
1. знакомые тцкашники. баба подкидывает им работу
2. во дворе любого ЖК слишком сложно, можно не того поймать. ну и обилие камер наблюдения не на пользу дела.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:17
Faceless написав: yama написав: Бетон написав:
На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество
как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
Я бачу, Яма хоче взяти метод на озброєння
мне просто не однократно обещали сдать меня в ТЦК
вот потому интересно , єто ж маразм - можно сутки простоять под дверью пустой квартирьі по такой наводке
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yama
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18
Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
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yama
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:21
yama написав:Wirująświatła
ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё
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Бетон
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