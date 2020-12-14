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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12264122651226612267
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 18:27

  Wirująświatła написав:Бетон удивили.

Мы? Я и я. Могём, сорян, могэм
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 20:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ремонтные работы наверное мешали.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 09:38

  посетитель написав:Ремонтные работы наверное мешали.

это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:47

  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
Я бачу, Яма хоче взяти метод на озброєння
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:41

  Бетон написав:
  посетитель написав:Ремонтные работы наверное мешали.

это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти

Добрый день.
Понял что бабе шум мешал, перфоратором чтоли заигрались?
Что там с вашим знакомым на красной тесле(тот что на кирова отличился)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:08

  yama написав:какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?

1. знакомые тцкашники. баба подкидывает им работу
2. во дворе любого ЖК слишком сложно, можно не того поймать. ну и обилие камер наблюдения не на пользу дела.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:17

  Faceless написав:
yama написав:
  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
Я бачу, Яма хоче взяти метод на озброєння

мне просто не однократно обещали сдать меня в ТЦК :mrgreen: вот потому интересно , єто ж маразм - можно сутки простоять под дверью пустой квартирьі по такой наводке
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18

Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:21

  yama написав:Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов

ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё
Бетон
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