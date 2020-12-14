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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
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Investor_K
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Додано: Суб 22 бер, 2025 18:43
Investor_K написав:
Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
С 24.02.22 никакой недвижимостью не интересуюсь, надо ту есть довести до ума и попродавать половину.
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Додано: Нед 23 бер, 2025 15:26
чистка вентканалов в старом фонде
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Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:09
Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:20
Як співали "Брати Гадюкіни": "1ше Травня, Паска"
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Додано: Пон 24 бер, 2025 10:21
Комерція?
Кінконговець?
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flyman
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Додано: Сер 26 бер, 2025 07:21
Жодного рила новобудника!
Жодного підтанцовщика рилів!
Жодного крєпкого бесхозяйствєнніка, жодного ефективного дезорганізатора!
Що трапилось на Кржн???
Такими темпами, квартири з ремонтами біля метро скоро будуть коштувати 20000-25000. Як я і передбачував в 2023.
Епоха крєпкіх бесхозяйствєнніков добігає свого ганебного кінця.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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