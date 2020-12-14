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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 17:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 18:43

  Investor_K написав:Вітальян, порекомендуйте плз комерційну нерухомість у м. Києві. Доя придбання і подальшою орендою

С 24.02.22 никакой недвижимостью не интересуюсь, надо ту есть довести до ума и попродавать половину.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 15:26

чистка вентканалов в старом фонде
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Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 18:15

https://t.me/irpingrisha/45744
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:09

Я – покупець. На які ЖК звернути увагу у Києві? 1к під оренду.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:20

1ше Травня, Паска

Як співали "Брати Гадюкіни": "1ше Травня, Паска"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 10:21

Комерція?
Кінконговець?
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:35

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Рейтинг забудовників Києва-2024: як будують та які прайси виставляють у столиці
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 09:23

Буде дешевше

https://www.ukr.net/news/details/econom ... 83086.html
Investor_K
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