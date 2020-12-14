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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 бер, 2025 11:26
Успіх написав:
Яка тиша...
А колись тут гілка "кипіла"!
Ну нічого, завершиться війна - ця гілка знову "закипить"!
ну конечно
успіх з тила вернется, щоки будет дуть, недвигу отжимать
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Олежан
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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