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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 бер, 2025 12:24
BIGor написав: Investor_K написав:
Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?
Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?
він більше не інвестор.
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Додано: Нед 30 бер, 2025 17:27
BIGor написав: Investor_K написав:
Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?
Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?
На паузі. Аде якщл буде гарна комерція - ризикну
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Додано: Пон 31 бер, 2025 09:50
Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 08:37
Frant написав:
Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 10:41
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
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