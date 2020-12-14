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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:24

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?

Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?

він більше не інвестор.
він - поет
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 17:27

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?

Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?

На паузі. Аде якщл буде гарна комерція - ризикну
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 09:50

Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 08:37

  Frant написав:Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.

Факти в студію
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:25

  Бетон написав:После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета

Буду судьи посадкные не Зе, а лично Трампом. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:53

  Bolt написав:
  Бетон написав:После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета

Буду судьи посадкные не Зе, а лично Трампом. 😎

Надішлють нам суддю Дреда та Робокопа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:56

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  Бетон написав:После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета

Буду судьи посадкные не Зе, а лично Трампом. 😎

Надішлють нам суддю Дреда та Робокопа.


У меня несколько производств. Мне пишут абсурдный рандомный текст. Нагло и лживо.
Американские корпорации не могут защищать свои права в недо судебной системе.
Хотя кого я обманываю
Я сразу свалю в нормальную страну.
Прикиньте, судья Варшавы стал на мою сторону. Вторая сторона - мэр маленького городка. Вы вообще у нас такое можете представить?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Прикиньте, судья Варшавы стал на мою сторону. Вторая сторона - мэр маленького городка. Вы вообще у нас такое можете представить?

да)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:21

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Прикиньте, судья Варшавы стал на мою сторону. Вторая сторона - мэр маленького городка. Вы вообще у нас такое можете представить?

да)

Вот именно сейчас я с Вами полностью согласен.
Мне тоже стало смешно))
Бетон
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