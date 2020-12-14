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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 бер, 2025 12:24
BIGor написав: Investor_K написав:
Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?
Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?
він більше не інвестор.
він - поет
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Додано: Нед 30 бер, 2025 17:27
BIGor написав: Investor_K написав:
Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?
Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?
На паузі. Аде якщл буде гарна комерція - ризикну
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Додано: Пон 31 бер, 2025 09:50
Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 08:37
Frant написав:
Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 10:41
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
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Додано: Вів 01 кві, 2025 16:25
Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Буду судьи посадкные не Зе, а лично Трампом. 😎
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Bolt
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Додано: Вів 01 кві, 2025 18:53
Bolt написав: Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Буду судьи посадкные не Зе, а лично Трампом. 😎
Надішлють нам суддю Дреда та Робокопа.
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airmax78
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Додано: Вів 01 кві, 2025 18:56
airmax78 написав: Bolt написав: Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Буду судьи посадкные не Зе, а лично Трампом. 😎
Надішлють нам суддю Дреда та Робокопа.
У меня несколько производств. Мне пишут абсурдный рандомный текст. Нагло и лживо.
Американские корпорации не могут защищать свои права в недо судебной системе.
Хотя кого я обманываю
Я сразу свалю в нормальную страну.
Прикиньте, судья Варшавы стал на мою сторону. Вторая сторона - мэр маленького городка. Вы вообще у нас такое можете представить?
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Бетон
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:04
Бетон написав:
Прикиньте, судья Варшавы стал на мою сторону. Вторая сторона - мэр маленького городка. Вы вообще у нас такое можете представить?
да)
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Прохожий
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:21
Прохожий написав: Бетон написав:
Прикиньте, судья Варшавы стал на мою сторону. Вторая сторона - мэр маленького городка. Вы вообще у нас такое можете представить?
да)
Вот именно сейчас я с Вами полностью согласен.
Мне тоже стало смешно))
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Бетон
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