У меня несколько производств.
Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 21:01
Бетон
Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
Додано: Сер 02 кві, 2025 07:52
Жодного брадобрея, жодного рила новобудівця, жодного рила взагалі!
Жодного рожевоокулярника!
Всі ознаки дорожаю)))
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