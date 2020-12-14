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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12266122671226812269
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:01

Бетон

У меня несколько производств.


Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 07:52

Жодного брадобрея, жодного рила новобудівця, жодного рила взагалі!
Жодного рожевоокулярника!
Всі ознаки дорожаю))) :mrgreen:
Frant
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