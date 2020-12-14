Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 21:01
Бетон
У меня несколько производств.
Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
Hotab
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:27
Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судей і прокурорів???
Уроды створили тут маленьку московію, і розкошують. Поки що.
Frant
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:29
Frant написав: Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Бетон
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