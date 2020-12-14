Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть. Тому й виправдовуть. Бо поважають закон.
Питання не тому, хто кого поважає чи не поважає. А в тому, що в Польщі,Західній Європі, Америці за порушення законів - зразу ж дають реальні тюремні терміни. Десяточку років і більше, як для адвокатів, судей і прокурорів.
На пшенично олійній території, можна відкупитись. Недорого. Як і в московії. УродЫ збудували тут маленьку московію.