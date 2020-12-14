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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12266122671226812269
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 21:01

Бетон

У меня несколько производств.


Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:29

  Frant написав:
  Бетон написав:После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета

Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???

Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.

Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части

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Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:16

  Бетон написав:
  Frant написав:Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???

Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.

Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части

Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
Damien
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