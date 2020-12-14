Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 21:01
Бетон
У меня несколько производств.
Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:29
Frant написав: Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:16
Бетон написав: Frant написав:
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
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