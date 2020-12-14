Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 21:01
Бетон
У меня несколько производств.
Тот случай, когда «производство» не бизнес, а суд))
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:29
Frant написав: Бетон написав:
После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Бетон
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:16
Бетон написав: Frant написав:
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
Damien
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:32
Damien написав: Бетон написав: Frant написав:
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
Нормально всё. Прокуратура вообще вернула деньги заявителю. Суд часть денег вернул мне, часть перевёл на суд.депозит. Осталась формальность.
Бетон
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:22
это не касаеться Киева, ну я не думаю что такие новсти могут позитивно влиять на рынок недвижимости:
"Тепер держава зможе вилучати в українців землю та житло"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/neruhomi- ... zhitlo.htm
Що підлягає вилученню, як працюватиме цей механізм, які виникають ризики
Феодал
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:56
Феодал написав:
такие новсти
Це для тих, хто ще вагається - їхати/не їхати закордон після відкриття кордонів))
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Додано: Сер 02 кві, 2025 22:48
Феодал написав:
это не касаеться Киева, ну я не думаю что такие новсти могут позитивно влиять на рынок недвижимости:
"Тепер держава зможе вилучати в українців землю та житло"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/neruhomi- ... zhitlo.htm
Що підлягає вилученню, як працюватиме цей механізм, які виникають ризики
Военная диктатура. Обычный тер.режим.
А что смущает?
Т.е. то, что бандиты в форме воруют, бьют и убивают людей уже обыденность?
Ну окей. Завтра землю отожмут.
Послезавтра квартиру
Бетон
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Додано: Чет 03 кві, 2025 00:20
Бетон написав: Феодал написав:
это не касаеться Киева, ну я не думаю что такие новсти могут позитивно влиять на рынок недвижимости:
"Тепер держава зможе вилучати в українців землю та житло"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/neruhomi- ... zhitlo.htm
Що підлягає вилученню, як працюватиме цей механізм, які виникають ризики
Военная диктатура. Обычный тер.режим.
А что смущает?
Т.е. то, что бандиты в форме воруют, бьют и убивают людей уже обыденность?
Ну окей. Завтра землю отожмут.
Послезавтра квартиру
Ти урод.
Якщо не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу.
Росіяни з такими придурками панькатися не будуть.
Frant
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Додано: Чет 03 кві, 2025 00:21
Бетон написав: Феодал написав:
это не касаеться Киева, ну я не думаю что такие новсти могут позитивно влиять на рынок недвижимости:
"Тепер держава зможе вилучати в українців землю та житло"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/neruhomi- ... zhitlo.htm
Що підлягає вилученню, як працюватиме цей механізм, які виникають ризики
Военная диктатура. Обычный тер.режим.
А что смущает?
Т.е. то, что бандиты в форме воруют, бьют и убивают людей уже обыденность?
Ну окей. Завтра землю отожмут.
Послезавтра квартиру
Модератори, забаньте ухилянта, любителя шари і дерибану!
Frant
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Додано: Чет 03 кві, 2025 00:23
Damien написав: Бетон написав: Frant написав:
Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???
Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.
Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части
Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
Як завжди, означений пан намагається наїпати своїх читачів.
Чуваку дали по шапці, він обісрався по самі вугі - а ні, "херой-переможець", з його слів
Frant
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