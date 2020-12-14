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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 12:24

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?

Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?

він більше не інвестор.
він - поет
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 17:27

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Хто є живий?
Чи нікого не залишилось?

Інвестуєте зараз? бачив на іншій гілці Ви закликали інвестувати. Є якісь успішні приклади?

На паузі. Аде якщл буде гарна комерція - ризикну
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 09:50

Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 08:37

  Frant написав:Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.

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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:25

  Investor_K написав:
  Frant написав:Дорожай закінчився, знову дешевій.
На вторинці.

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див. динаміку цін ширпотребу на кінцевих станціях метро.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:див. динаміку цін ширпотребу на кінцевих станціях метро.


Ви маєте на увазі вартість чоловічих шкарпеток та трусів у переходах?
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