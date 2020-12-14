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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 кві, 2025 13:03
Frant написав: fox767676 написав:
Похоже ветка поворит судьбу "Идеи, портфель"
Какието артефакты исчезнувшей цивилизации
А що писати?
Житло в столиці дешевіє.
Особливо їлітне.
Рили сидять без зарплат.
Тому немає брехливих постів про дефіцит і даражай.
Вы изнасилованы рылом? Или откуда оскома такая буйная?
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Додано: Нед 06 кві, 2025 13:18
Якщо курс доллара вниз , то вартіть житла у долларпх вверх. Трамп своіми митами перебив усі концепціі імені франта
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Додано: Нед 06 кві, 2025 13:19
Має бути дорожче!
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Додано: Нед 06 кві, 2025 13:37
Investor_K написав:
Має бути дорожче!
А хто ціни розжене?
Трамп з Маском?
Чи Брєжнєв з Кравчуком?
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Додано: Нед 06 кві, 2025 14:11
Frant написав: Investor_K написав:
Має бути дорожче!
А хто ціни розжене?
Трамп з Маском?
Чи Брєжнєв з Кравчуком?
закони економіки
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Додано: Нед 06 кві, 2025 23:15
Доллар вниз, золото вверх - с чего троещинский бетон 80х вверх???
А новострой в гетто никому нах не нужен
Но он может и подрасти
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Додано: Пон 07 кві, 2025 22:29
Investor_K написав:
Якщо курс доллара вниз , то вартіть житла у долларпх вверх.
З самого початку повномасштабної НБУ контролює курс. Фундаментальні чинники, як борги в валюті і дефіцит торгового балансу, теж в валюті, нікуди не дівся. Тимчасова валютна ситуація
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