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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12266122671226812269
Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 13:03

  Frant написав:
  fox767676 написав:Похоже ветка поворит судьбу "Идеи, портфель"
Какието артефакты исчезнувшей цивилизации

А що писати?
Житло в столиці дешевіє.
Особливо їлітне.
Рили сидять без зарплат.
Тому немає брехливих постів про дефіцит і даражай.

Вы изнасилованы рылом? Или откуда оскома такая буйная?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 13:18

Якщо курс доллара вниз , то вартіть житла у долларпх вверх. Трамп своіми митами перебив усі концепціі імені франта
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Має бути дорожче!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 13:37

  Investor_K написав:Має бути дорожче!

А хто ціни розжене?
Трамп з Маском?
Чи Брєжнєв з Кравчуком?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 14:11

  Frant написав:
  Investor_K написав:Має бути дорожче!

А хто ціни розжене?
Трамп з Маском?
Чи Брєжнєв з Кравчуком?
закони економіки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 23:15

Доллар вниз, золото вверх - с чего троещинский бетон 80х вверх???
А новострой в гетто никому нах не нужен
Но он может и подрасти
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 22:29

  Investor_K написав:Якщо курс доллара вниз , то вартіть житла у долларпх вверх.

З самого початку повномасштабної НБУ контролює курс. Фундаментальні чинники, як борги в валюті і дефіцит торгового балансу, теж в валюті, нікуди не дівся. Тимчасова валютна ситуація
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 10:24

  dr_bastm написав:
  Investor_K написав:Якщо курс доллара вниз , то вартіть житла у долларпх вверх.

З самого початку повномасштабної НБУ контролює курс. Фундаментальні чинники, як борги в валюті і дефіцит торгового балансу, теж в валюті, нікуди не дівся. Тимчасова валютна ситуація

Курс, вероятно, вообще ничего общего с реальностью не имеет
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Имеет.Мы ж можем купить по такому +/-курсу валюту.Вот если б курс был 41, а купить можно было по 100, тогда да.
Другой вопрос как это достигается и насколько стабильно всё это.
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 14:23

Родина "слуги народу" Фріса, який просуває обмеження реєстрів, має готелі та землю в Карпатах, - ЗМІ

Нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс є одним з ініціаторів законопроєкту № 11533 про обмеження доступу до реєстрів нерухомості. Водночас його родина володіє готелями, ресторанами та землею в Карпатах.

"Памʼятаєте законопроєкт, який мав "прикрити" доступ до реєстрів — нерухомості, землі, бізнесу? Формально — задля безпеки і через "ризики для оборонки". Два тижні тому голосування в Раді за цей законопроєкт не відбулося. Депутати обіцяли допрацювати текст документа і повернутися до нового голосування. А тим часом ми вирішили глянути, хто ж так хотів це протягнути", - зазначили журналісти Bihus.Info.

Фріс - колись відомий франківський нотаріус і готельєр, а також друг засновника Буковелю Олександра Шевченка.

Журналісти з'ясували, що старша донька нардепа Регіна є генеральною менеджеркою низки ресторанів і готелів у Буковелі. Молодша донька Еліна має ТОВ, на який записано три земельні ділянки.

На матір Фріса зареєстровано понад 20 об'єктів нерухомості, майже половина - апартаменти в одному з готелів.
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