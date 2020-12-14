Вы изнасилованы рылом? Или откуда оскома такая буйная?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 кві, 2025 13:03
Вы изнасилованы рылом? Или откуда оскома такая буйная?
Додано: Нед 06 кві, 2025 13:18
Якщо курс доллара вниз , то вартіть житла у долларпх вверх. Трамп своіми митами перебив усі концепціі імені франта
Додано: Нед 06 кві, 2025 13:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Має бути дорожче!
Додано: Нед 06 кві, 2025 13:37
Додано: Нед 06 кві, 2025 14:11
Додано: Нед 06 кві, 2025 23:15
Доллар вниз, золото вверх - с чего троещинский бетон 80х вверх???
А новострой в гетто никому нах не нужен
Но он может и подрасти
Додано: Пон 07 кві, 2025 22:29
Додано: Вів 08 кві, 2025 10:24
Курс, вероятно, вообще ничего общего с реальностью не имеет
Додано: Вів 08 кві, 2025 11:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Имеет.Мы ж можем купить по такому +/-курсу валюту.Вот если б курс был 41, а купить можно было по 100, тогда да.
Другой вопрос как это достигается и насколько стабильно всё это.
Додано: Вів 08 кві, 2025 14:23
Родина "слуги народу" Фріса, який просуває обмеження реєстрів, має готелі та землю в Карпатах, - ЗМІ
Нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс є одним з ініціаторів законопроєкту № 11533 про обмеження доступу до реєстрів нерухомості. Водночас його родина володіє готелями, ресторанами та землею в Карпатах.
"Памʼятаєте законопроєкт, який мав "прикрити" доступ до реєстрів — нерухомості, землі, бізнесу? Формально — задля безпеки і через "ризики для оборонки". Два тижні тому голосування в Раді за цей законопроєкт не відбулося. Депутати обіцяли допрацювати текст документа і повернутися до нового голосування. А тим часом ми вирішили глянути, хто ж так хотів це протягнути", - зазначили журналісти Bihus.Info.
Фріс - колись відомий франківський нотаріус і готельєр, а також друг засновника Буковелю Олександра Шевченка.
Журналісти з'ясували, що старша донька нардепа Регіна є генеральною менеджеркою низки ресторанів і готелів у Буковелі. Молодша донька Еліна має ТОВ, на який записано три земельні ділянки.
На матір Фріса зареєстровано понад 20 об'єктів нерухомості, майже половина - апартаменти в одному з готелів.
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